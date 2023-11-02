رئیسي: ایران لم ولن تتخلى عن مواقفها المبدئیة في الدفاع عن القضیة الفلسطینیة

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الرئيس الايراني، اليوم الخميس في المسجد الجامع في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان (غربي البلاد)، مع رجال الدين السنة والشيعة من اهالي المحافظة.

واضاف رئيسي : رغم كافة العراقيل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يفتعلها الاعداء، لكن الشعب الايراني اثبت بانه متمسك بالجمهورية الاسلامية وثورته المباركة، الامر الذي يزيد من المسؤولية الملقاة على عاتق المسؤولين في البلاد.

وتابع : ان متوسط النمو الاقتصادي في ايران، بلغ خلال العام الماضي 4 في المائة، لكنه سجّل ارتفاعا ليبلغ 6 في المائة في غضون الربع الاول من العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار / مارس 2023).

كما تطرق رئيس الجمهورية الى العراقيل التي وضعت امام الملاحة البحرية الايرانية والمساعي الرامية لتقويض انتاج وتصدير الخام الايراني في منطقة الخليج الفارسي، فضلا عن الصادرات غير النفطية للبلاد؛ مبينا ان المؤشرات والاحصائيات الرسمية تؤكد حصول زيادة في هذا الخصوص ايضا.

واستطرد اية الله رئيسي : ان اكبر تهديد خلال الفترة الاخيرة، طال قطاع الصناعات العسكرية والنووية، وهو الذي سجّل اكبر نسبة من الانجازات والاستقلالية.

واعتبر الرئيس الايراني، ان السبب وراء كل هذه العداوات يعود الى حنق العدو من راية الاسلام الخفاقة ، قائلا : لقد حاول الانفصاليون في محافظة كردستان ان يثيروا الفتن وينفذوا المؤامرات خدمة لاجندات الاعداء، لكن علماء الدين تصدوا لهم وافشلوا جميع مخططاتهم الفتنوية.

وعلى صعيد اخر، نوه اية الله رئيسي بالانجازات التي يحققها المقاومون في فلسطين المحتلة رغم المجازر الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني في حق سكان غزة؛ قائلا : ان الجمهورية الاسلامية اعلنت على مدى 44 عاما عن تضامنها ودعمها للقضية الفلسطينية والدفاع عن القدس الشريف.

واضاف : ان الانتصارات التي تحققها المقاومة في فلسطين اليوم، برهنت على احقية مواقف الجمهورية الاسلامية، وفشل مخطط تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المجرم.

وختم رئيس الجمهورية : ان ايران الاسلامية وبالرغم من كافة التهديدات والتحديات لم ولن تتخلى عن مواقفها المبدئية في الدفاع عن القضية الفلسطينية التي تضمن عزة وحقوق المسلمين جميعا.

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