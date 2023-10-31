إیران وقطر تتفقان علی مواصلة الجهود لوقف الجرائم الصهیونیة في غزة

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، في الدوحة اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، حيث ناقشا آخر التطورات في فلسطين والأزمة في غزة.

ووصف الطرفان الوضع في المنطقة بأنه متفجر نتيجة استمرار الأزمة الحالية في غزة، وشددا على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة من أجل وقف الهجمات العسكرية الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد اهالي غزة العزل وجرائم الحرب التي يرتكبها، فضلا عن كسر الحصار اللاإنساني عن غزة وإرسال المساعدات الانسانية على الفور، حيث تشاورا حول سبل تحقيق هذه الأهداف.

كما اتفق الجانبان على مواصلة الجهود المشتركة في هذا المجال والاستفادة من القدرات المشتركة للدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم ووقف الهجمات الهمجية للصهاينة على غزة، وقررا مواصلة مشاوراتهما وجهودهما المشتركة.

وكان أمير عبداللهيان قد التقى في وقت سابق من اليوم الثلاثاء الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.

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