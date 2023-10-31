ایران تحذر: فصائل المقاومة لن تسکت على جرائم الاحتلال

وفي هذا اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء ، نقل وزير الخارجية امير عبداللهيان تحيات رئيس الجمهورية الى امير قطر، واشار إلى الاتصال الهاتفي الأخير بين آية الله رئيسي والشيخ تميم وتبادل وجهات النظر بينهما بشأن التطورات في فلسطين، وشكر جهود دولة قطر ودورها في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم.

أمير عبد اللهيان، أكد على قوة المقاومة في وقوفها وقتالها بقوة ضد جيش الكيان الصهيوني وعدم قدرة الكيان على مواجهة قوات المقاومة الفلسطينية، ووصف الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه مؤسف بسبب الاعتداءات الوحشية التي يشنها الصهاينة ضد مواطني غزة المظلومين وحذر من العواقب غير المتوقعة لجرائم الحرب الصهيونية التي يرتكبها الكيان بدعم من الحكومة الأميركية وبعض الحكومات الأوروبية.

واعتبر وزير الخارجية أنه من المهم أن تعكس رسالة قوية من العالم الإسلامي إلى الكيان الصهيوني وداعميه، وأضاف: من الضروري أن يتم تنفيذ الموقف المشترك والمتماسك للفصائل الإسلامية في دعم الشعب الفلسطيني بشكل فعال في المجالين العملي والتنفيذي والدول الإسلامية تستخدم كل طاقتها لإنهاء جريمة الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، ورفع الحصار اللاانساني عن قطاع غزة.

*مع خروج الوضع عن السيطرة، لن يسلم أي طرف من عواقبه

وتابع أمير عبداللهيان: نتيجة لاستمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والحصار الكامل على غزة، نشهد تدريجياً تزايداً في ردود الفعل وتصعيداً واتساعاً في نطاق الصراعات في المنطقة، ومن الطبيعي أن جماعات وتيارات المقاومة في مواجهة كل هذه الجرائم وكل الدعم الذي يقدمه أصدقاء أميركا لن يصمتوا عن الكيان الصهيوني ولن ينتظروا نصيحة أحد، لذلك لا بد من استغلال آخر الفرص السياسية لوقف الحرب وإذا خرج الوضع عن السيطرة فلن يسلم أي طرف من عواقب ذلك.

*نواصل بذل الجهود لإنهاء الاعتداءات الاسرائيلية

بدوره حمل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وزير الخارجية امير عبداللهيان تحياته إلى قائد الثورة والرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي، واشار إلى محادثاته الجيدة والمهمة الأخيرة مع آية الله رئيسي بشأن التطورات في فلسطين، معربا عن ارتياحه لهذا الأمر ووصف المشاورات بين البلدين إيران و قطر بالمهمة وأضاف: هذه المشاورات ستستمر في إطار مصالح البلدين ومصالح دول وشعوب المنطقة بما في ذلك دعم الشعب الفلسطيني المظلوم.

واعتبر أمير قطر جرائم "اسرائيل" المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين في غزة مرفوضة ولا تحتمل من منظار كافة شعوب العالم، كما اعتبر التظاهرات الشعبية المناهضة لـ"إسرائيل" واسعة النطاق في مختلف دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، كدليل على الاستنكار العالمي لهذه الجرائم.

واكد الشيخ تميم بان قطر ستواصل جهودها من أجل إنهاء الهجمات الحالية التي تشنها "اسرائيل" على غزة ووقف الحرب.

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