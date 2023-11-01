مستشار قائد الثورة: امریکا تقف مباشرة وراء الاحداث الراهنة في فلسطین

قال ولايتي ذلك خلال اتصال هاتفي مع نائب الامين العام لحزب الله اللبناني "الشيخ نعيم قاسم".

وتطلع مستشار قائد الثورة، الى مزيد من الانتصارات لحزب الله لبنان بقيادة امينه العام المؤمن والشجاع والحكيم "السيد حسن نصر الله"، في ساحات الجهاد ضد العدو.

واستطرد قائلا : ان الجمهورية الاسلامية والشعب الايراني يفخر بحزب الله والمقاومة الاسلامية في لبنان.

وعودة الى التطورات في غزة، اكد الامين العام لمجمع الصحوة الاسلامية، " اننا على يقين بان الشعب الفلسطيني واهالي غزة وقادة المقاومة بمن فيهم السيد هنية والنخالة وغيرهم، سينتصرون في هذه الحرب الشرسة والحساسة.

الى ذلك، اعرب الشيخ قاسم عن سعادته لقاء مواقف الجمهورية الاسلامية ولاسيما سماحة قائدة الثورة، الداعمة لمحور المقاومة.

واكد نائب الامين العام لحزب الله، خلال حديثه الهاتفي مع مستشار قائد الثورة، على ان المقاومة الاسلامية في لبنان هي جزء لن يتجزأ من محور المقاومة ورغم الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها، لكنها ماضية في نضالها حتى القضاء نهائيا على العدو.

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