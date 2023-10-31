وزیر الخارجیة الإیراني یتوجه الی الدوحة

وأن اجراء المشاورات وتبادل وجهات النظر مع السلطات القطرية فيما يتعلق بالتطورات في فلسطين وإنهاء الإعتداءات الجنونیة وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها الکیان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، یأتي على رأس محاور المحادثات.

یذکر أنه قال نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري في هذا الصدد: بحسب الخطة، من المحتمل أن يتوجه أمير عبداللهيان إلى تركيا يوم الاربعاء بعد زيارته إلى قطر للقاء مسؤولي هذا البلد ومناقشة الوضع في فلسطين.

وقبل أربعة أيام، قال وزير الخارجية في الاجتماع الطارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة إن إيران، إلى جانب تركيا وقطر، مستعدة للعب دور في إطلاق سراح السجناء المدنيين في عملية طوفان الأقصى.

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