إیران تعلن تفکیک "خلیة إرهابیة" في محافظة سیستان وبلوشستان

وجاء في بيان مشترك للمديرية العامة للامن ومنظمة استخبارات الحرس الثوري بمحافظة سيستان وبلوشستان: إنه في سياق مخططات أجهزة التجسس الأجنبية لزعزعة استقرار البلاد في ذكرى أعمال الشغب التي حدثت العام الماضي ، ارتكبت زمرة المنافقين "خلق" العديد من الأعمال الإرهابية والتخريبية.

واضاف: هذه الزمرة التي تحاول منذ الماضي نشر النفاق في منطقة جنوب شرق البلاد لتنوعها العرقي والديني ، قامت في الأشهر الأخيرة، بعد تحديد وتجنيد وتدريب عدد من العناصر في الفضاء الإلكتروني، بتكليفهم بمهمة اغتيال شخصيات قومية ودينية بارزة، وخلق حالة من انعدام الأمن من خلال التحريض على أعمال الشغب، والإضرار بالممتلكات العامة، والاعتداء على المراكز العسكرية ومراكز قوى الامن الداخلي ، وترديد شعارات مناهضة للدولة أثناء صلاة الجمعة.

وتابع البيان: بعد تلقي المعلومات الأولية، تمكن كوادر الامن في عمل منسق خلال سلسلة من الإجراءات الاستخباراتية والعملياتية المشتركة، مع مراقبة وتحديد تحركات المنافقين عن كثب، من رصد شبكة واسعة لهذه الزمرة واعتقلت 19 من عناصرها في المحافظة.

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