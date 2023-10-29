ایران تستضیف الاجتماع الاقتصادي الثالث لدول بحر قزوین

والاعلان عن هذا القرار، جاء خلال اجتماع لجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية، اليوم الاحد، برئاسة مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري".

هذا الاجتماع تناول العديد من القضايا التي سيناقشها "اجتماع بحر قزوين" الثالث باستضافة ايران اواسط نوفمبر المقبل، ومنها سبل تعزيز التعاون بين الدول المشاطئة في مختلف المجالات كالنقل والاستثمارات المشتركة والقضايا المالية والبنكية والتعاون الفني والهندسي والتقني، نظرا للاهمية الستراتيجية التي تتميز بها هذه المنطقة.

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