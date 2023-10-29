وزیرا الخارجیة الإیرانیة والسعودیة یستعرضان اخر التطورات في غزة

واكد الجانبان، خلال هذا الاتصال، على ضرورة اتخاذ اجراءات مشتركة في الصعيدين الاقليمي والدولي من اجل وقف فوري للهجمات التي تستهدف المدنيين في غزة، وارسال مساعدات انسانية متواصلة، ومنع تنفيذ مخطط التهجير القسري على اهالي القطاع.

كما نوه الوزيران الايراني والسعودي، الى اهمية استمرار المشاورات بين البلدين.

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