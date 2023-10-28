عبد اللهیان لـCNN: ربط أي هجوم في المنطقة بإیران بلا دلیل هو أمر خاطئ

وقال حسين أمير عبد اللهيان في تصريح لشبكة CNN الأمريكية إن "إيران لا تريد لهذه الحرب أن تتسع".

وأضاف "قبل أسبوعين كنت في العراق وكذلك في سوريا ولبنان وتمكنت بصورة شخصية وقريبة رؤية الجميع.. أهم حساسون حيال التطورات في فلسطين وهم غاضبون".

وصرح الوزير "هم لا يتلقون أوامر منا إنهم يتصرفون وفق مصالحهم".

وردا على سؤال بشأن عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر، قال أمير عبد اللهيان "دعيني أسأل سؤالا، هل احتلت إسرائيل فلسطين أم احتل الفلسطينيون إسرائيل؟ أيهما؟.. إنه رد على الاحتلال و75 عاما من الإذلال".

وتابع "أنا أسألكم تحديدا، ماذا عن الهجمات المكثفة على غزة وقتل 7 آلاف امرأة وطفل لماذا لا تتحدثون عن الطرفين؟ وجانب الاحتلال؟ نعم نحن لا نوافق على قتل المدنيين".