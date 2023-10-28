رئیسي یجری اتصالا هاتفیا مع أمیر قطر بشأن الوضع في غزة

اضاف الرئيس رئيسي إن الشعب الفلسطيني يحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى الدعم الفعال من العالم، وخاصة وحدة الدول الإسلامية، من أجل وقف استمرار آلة حرب الكيان الصهيوني في ارتكاب الجرائم والإبادة الجماعية.

من جانبه أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في هذه المحادثة، أن دول المنطقة والدول الإسلامية قادرة على إيقاف آلة حرب الكيان الصهيوني بوحدتها.