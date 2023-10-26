جمشیدي: رسالة أمریکا لایران لم تکن سوى الطلب والمناشدة

وكتب مساعد الشؤون السياسية لدى مكتب رئيس الجمهورية محمد جمشيدي في تغريدة له على موقع ايكس: الرسائل التي أرسلتها امريكا لم تکن موجهة إلى سماحة قائد الثورة الاسلامية الايرانية، ولم تكن سوى المناشدة والطلب من إيران. وإذا كان بايدن يعتقد أنه قام بتحذير إيران، فعليه أن يطلب من فريقه أن يطلعه على النص النهائي للرسائل".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد زعم بشان التطورات الأخيرة في فلسطين وجرائم الکيان الصهيوني أنه قام بتهديد إيران في رسالة بعثها إلى بلادنا.