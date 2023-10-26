قائد الحرس الثوري الإیراني: إذا أقدم الصهاینة على هجوم بري في غزة فسیدفنون فیها

وحذر القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي في كلمة له القاها في مدينة مشهد، قائلا : نقول لهم أوقفوا نيران هذه الجريمة في أسرع وقت قبل أن تلتهمكم. سنواصل طريقنا من أجل عزة الاسلام والمسلمين، فالعالم الإسلامي يتمتع اليوم بالقوة.

واشار القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية الى المؤامرات الامريكية ضد بلدان المنطقة مبينا ان أمريكا تقوم بانتهاج سياسية اثارة الحروب وحشد قواتها وبناء القواعد و بيع سلاحها في كافة دول المنطقة وأينما تواجدت قواتها لافتا الى ان واشنطن تجلب الحروب و الدمار والمجازر والانتهاكات والتخلف لهذه المناطق.

وادان اللواء سلامي السياسات التي تنتهجها امريكا ازاء افغانستان وسوريا مبينا ان امريكا خلفت الفقر والحروب و التخلف وانعدام الامن لعشرات الاعوام في افغانستان واشعلت نيران حروب التفرقة بين المسلمين في سوريا لعقد من الزمن، محذرا الادارة الامريكية من ان هذه النيران ستلهمها إذا استمرت في انتهاج هذه السياسات.