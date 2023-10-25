ایران... بدء الاعمال التنفیذیة لإنشاء محطة "کارون" الکهروذریة

وقال إسلامي، في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، على هامش اجتماع الحكومة انه وفي اطار تنفيذ وثيقة العشرين عاما لمنظمة الطاقة الذرية، يتضمن جدول الاعمال دورة الوقود النووي وتطوير أنشطة صناعة التعدين ، وقد بدأ أمس تشغيل المنجم الثاني عشر في محافظة أذربيجان غربي (شمال غرب). ويعد هذا النشاط استثمارا لاستخراج المواد المشعة.

وعن إنشاء محطة كارون الكهروذرية قال: بدات الاعمال التنفيذية لانشاء هذه المحطة بقدرة 300 ميغاواط وتم إبرام عقود لصنع معداتها محليا.