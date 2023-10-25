لقاءات لرئیس الوفد البرلماني الایراني الى اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي حول فلسطین

وعلى هامش هذا الاجتماع الدولي الذي انعقد تحت عنوان " العمل البرلماني من أجل السلام والعدل والمؤسسات القوية" عقد الوفد البرلماني الايراني اجتماعا مع رئيس البرلمان السنغالي ورؤساء وفود نيجيريا والجزائر وارمينيا ومالاوي ، وماليزيا وسوريا واليمن .

وتمحورت هذه اللقاءات التي اجراها ذوالنوري، على ضرورة ايجاد الوحدة من اجل اتخاذ موقف موحد في وجه المجازر وجرائم الابادة الصهيونية والدفاع عن اهالي غزة المظلومين، ورغبة هذه الدول في التطوير الشامل للعلاقات الثنائية مع ايران .