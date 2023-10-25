لقاءات لرئیس الوفد البرلماني الایراني الى اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي حول فلسطین
أجرى رئيس الوفد البرلماني الايراني الى اجتماع الجمعية العامة الـ 147 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقد حاليا في أنغولا، حجة الاسلام والمسلمين مجتبى ذوالنوري، الذي يشغل ايضا منصب نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) في ايران، لقاءات مع عدد من رؤساء واعضاء الوفود البرلمانية المشاركة في هذا الاجتماع الدولي، تمحورت حول تظافر الجهود للتصدي لجرائم الابادة الصهيونية ضد الفلسطينيين وضرورة دعم غزة، وكذلك موضوع تطوير العلاقات الثنائية.
وعلى هامش هذا الاجتماع الدولي الذي انعقد تحت عنوان " العمل البرلماني من أجل السلام والعدل والمؤسسات القوية" عقد الوفد البرلماني الايراني اجتماعا مع رئيس البرلمان السنغالي ورؤساء وفود نيجيريا والجزائر وارمينيا ومالاوي ، وماليزيا وسوريا واليمن .
وتمحورت هذه اللقاءات التي اجراها ذوالنوري، على ضرورة ايجاد الوحدة من اجل اتخاذ موقف موحد في وجه المجازر وجرائم الابادة الصهيونية والدفاع عن اهالي غزة المظلومين، ورغبة هذه الدول في التطوير الشامل للعلاقات الثنائية مع ايران .