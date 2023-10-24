طالبان لا زالت ترفض تقدیم أي حصة مائیة لإیران من هلمند

وقال المتحدث باسم قطاع المياه في إيران، فيروز قاسم زاده، الاثنين: على الرغم من مرور شهر على العام المائي الجديد، لم يتم إعطاء أي حصة لإيران من مياه نهر هلمند.

وأضاف قاسم زاه أن "لدينا حاليا في محافظة سيستان وبلوشستان أكثر مشاريع المياه نشاطا، ومن حيث تركيز القوى العاملة، فإن التركيز الأكبر في هذه المحافظة، لعدم مواجهة تحديات بشأن إمدادات المياه". غير أنه لم يوضح خطط حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لأخذ حصة إيران من مياه نهر هلمند.

يشار إلى أن مسألة حصة إيران من مياه نهر هلمند ظلت محل خلاف بين السلطات الإيرانية والأفغانية لسنوات. لكن الخلاف اشتد مع وصول طالبان إلى السلطة مرة أخرى في أفغانستان، وكان هناك في الأشهر الأخيرة نزاع شفوي بين مسؤولي البلدين.

ومن جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الموارد المائية الإيرانية قبل بضعة أشهر، إلى زيارة الوفد الفني الإيراني إلى أفغانستان للتفاوض على حصة إيران من مياه نهر هلمند، قائلا إن "طالبان الأفغانية لم تسمح للفريق الفني الإيراني بزيارة سد كجكي".

وفي حين حذر نواب محافظة بلوشستان في البرلمان الإيراني مرارا من وضع المياه في المحافظة، فإن الفشل في الحصول على حصة إيران من مياه نهر هلمند، زاد من أزمة المياه هناك.