رئیسي في لقاء وزیر خارجیة أذربیجان: الکیان الصهیوني لن یکون صدیقکم

واعتبر رئيس الجمهورية، في هذا اللقاء، ان الاوضاع داخل غزة اليوم بمثابة لوحة امام انظار جميع شعوب المنطقة لتدرك أن الغربيين وعلى رأسهم أميركا، بدعمهم الكامل لجرائم الصهاينة، ليسوا أصدقاء وحريصين على دول المنطقة، بل يسعون فقط لتحقيق مصالحهم العنصرية في المنطقة.

و أشار رئيسي إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر دائما التفاوض والحوار بين دول الجوار هو السبيل الى حل القضايا الإقليمية، وأعرب عن أمله في أن تكون نقاشات اجتماع طهران لمجموعة 3+3، مصدرا لتعزيز التعاون البناء والتفاعلات الإقليمية.

كما أشار رئيس الجمهورية في هذا اللقاء، إلى المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية المتمثلة في أن "مشاكل المنطقة لا يمكن حلها بتدخل القوات الأجنبية"، داعيا الى تسوية القضايا الإقليمية من خلال مزيد من التفاعل والتعاون بين دول المنطقة نفسها.

كما اكد على أهمية توسيع العلاقات والتعاون بين طهران وباكو في مختلف المجالات، قائلا : إن تحسين مستوى التفاعل والعلاقات مع دولة أذربيجان الصديقة والشقيقة والجارة هو أحد محاور السياسة الخارجية الايرانية.

من جانبه صرح وزير خارجية جمهورية أذربيجان، أن بلاده تولي أهمية خاصة للعلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية، وقال : أن نهج إيران تجاه القضايا، وخاصة منع دخول الدول غير الإقليمية للمنطقة يحظى بتاييد ودعم جمهورية أذربيجان ولذلك نقيّم عقد اجتماع "مجموعة تعاون القوقاز" (3+3) في طهران بأنه مفيد وإيجابي وبناء.

واشاد "بيراموف" خلال اللقاء مع "اية الله رئيسي" اليوم، بمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعمة لسلامة أراضي جمهورية أذربيجان؛ مؤكدا بان آفاق العلاقات بين البلدين واضحة، وخلال الأشهر الأخيرة، حقق الجانبان تقدما كبيرا في تحسين مستوى العلاقات وتعزيز التعاون الثنائي.