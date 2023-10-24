خلال استقباله لافروف.. رئیسي: الجرائم الرهیبة في غزة ترتکب بدعم رسمي من امیرکا والغرب

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الايراني رئيسي، مساء أمس الاثنين، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي يزور طهران للمشاركة في اجتماع مجموعة التعاون في منطقة القوقاز، واعتبر التدخل الأجنبي بانه يزيد الازمات ويفاقم المشاكل، وأعرب عن أمله بان تؤدي نتائج اجتماع طهران الى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة وحل الخلافات بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا.

وأشار رئيس الجمهورية إلى رغبة البلدين ايران وروسيا في تحسين مستوى التعاون وخاصة التعاون الاقتصادي، وقال: إن إيران عازمة على تنفيذ الاتفاقيات الثنائية وتشدد على تسريع وتسهيل تنفيذها.

وردا على تصريح وزير الخارجية الروسي بأنه "حتى في اجتماع إقليمي لا يمكن للمرء أن يكون غير مبال بالأحداث الجارية في غزة وانتهاك حقوق الأبرياء"، قال الدكتور رئيسي: إن ما يحدث في غزة جرائم رهيبة ضد النساء والأطفال العزل، وتتم بدعم مباشر ورسمي من أميركا وغيرها من الدول الغربية.

كما أشار إلى كلام الرئيس الأميركي بأنه لو لم تكن "اسرائيل" موجودة في المنطقة لكانت الولايات المتحدة قد اتخذت خطوات لإنشائها، وقال: إن هذا التصريح يعني أن الأميركيين ومن اجل توفير مصالحهم مستعدون لاهدار دماء النساء والأطفال وتدمير بيوت الشعب الفلسطيني.

وقال رئيسي: إن أميركا تحاول اليوم متابعة ما فشلت في تحقيقه ميدانيا في دعم الكيان الصهيوني وتأمين مصالحه العنصرية، من خلال إصدار قرار في مجلس الأمن الدولي، وبالتالي فان الدول والشعوب الحرة في العالم تامل بأن تحول روسيا، نظراً لموقعها ونفوذها في مجلس الأمن، وكذلك على الساحة الدولية، دون تحقيق النوايا الأميركية.

وفي هذا اللقاء، أكد وزير الخارجية الروسي على تمسك روسيا بتنفيذ جميع اتفاقياتها والتعاون مع إيران في المجالات الاقتصادية والتجارية والنقل والثقافة والطاقة، وقال: إن المشاركة في اجتماع 3 + 3 في طهران هو أمر ضروري ومظهر من مظاهر التعاون الإقليمي لروسيا مع إيران.

وذكر سيرغي لافروف أن توسيع التعاون بين دول المنطقة يمكن أن يضمن مصالحها وتنميتها جميعاً، وقال: في اجتماع اليوم، تم التأكيد على ضرورة حل قضايا المنطقة دون تدخل الغرباء.

وشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ووزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان ووزير الخارجية الأذربيجاني جيحون بايراموف ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين في الاجتماع الثاني للآلية الإقليمية 3+3.

وناقش المشاركون قضايا منطقة جنوب القوقاز والجهود المبذولة لتوسيع التعاون الإقليمي السياسي والاقتصادي والأمني ​​والترانزيت والطاقة وغيرها.

ومن أهم أهداف تشكيل هذه المجموعة الإقليمية حل مشاكل المنطقة بحضور دول المنطقة ودون تدخل دول من خارج الإقليم ودول غربية، وبناء على ذلك فإن أحد محاور محادثات الغد عقد محادثات سلام بين أذربيجان وأرمينيا.