في رسالة لوزیر خارجیة الفاتیکان.. عبداللهیان: الدفاع عن فلسطین واجب على جمیع اتباع الادیان الابراهیمیة

وعقب استمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة، كتب امير عبداللهيان في رسالة إلى وزير خارجية الفاتيكان بول ريتشارد غالاغر: في الوقت الذي يحتاج العالم إلى الهدوء والسلام والأخلاق أكثر من أي وقت مضى، فإننا اليوم نواجه نسخة جديدة من الهمجية الحديثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.