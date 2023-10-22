معرف الأخبار : ۱۴۱۰۵۴۱
في رسالة لوزیر خارجیة الفاتیکان.. عبداللهیان: الدفاع عن فلسطین واجب على جمیع اتباع الادیان الابراهیمیة
صرح وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان باننا اليوم أمام نسخة جديدة من الهمجية الحديثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال: ان تقديم الدعم والدفاع عن حقوق وارواح الشعب الفلسطيني يعد واجبا على جميع أتباع الديانات الإبراهيمية في هذه الفترة الحساسة والحاسمة.
وعقب استمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة، كتب امير عبداللهيان في رسالة إلى وزير خارجية الفاتيكان بول ريتشارد غالاغر: في الوقت الذي يحتاج العالم إلى الهدوء والسلام والأخلاق أكثر من أي وقت مضى، فإننا اليوم نواجه نسخة جديدة من الهمجية الحديثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.