Iranian Labour News Agency

| 13:32   
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معرف الأخبار : ۱۴۱۰۵۴۱
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في رسالة لوزیر خارجیة الفاتیکان.. عبداللهیان: الدفاع عن فلسطین واجب على جمیع اتباع الادیان الابراهیمیة

صرح وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان باننا اليوم أمام نسخة جديدة من الهمجية الحديثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال: ان تقديم الدعم والدفاع عن حقوق وارواح الشعب الفلسطيني يعد واجبا على جميع أتباع الديانات الإبراهيمية في هذه الفترة الحساسة والحاسمة.

في رسالة لوزیر خارجیة الفاتیکان.. عبداللهیان: الدفاع عن فلسطین واجب على جمیع اتباع الادیان الابراهیمیة

وعقب استمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة، كتب امير عبداللهيان في رسالة إلى وزير خارجية الفاتيكان بول ريتشارد غالاغر: في الوقت الذي يحتاج العالم إلى الهدوء والسلام والأخلاق أكثر من أي وقت مضى، فإننا اليوم نواجه نسخة جديدة من الهمجية الحديثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

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