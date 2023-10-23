محادثات هاتفیة بین امیر عبداللهیان وهنیة

وجرى البحث خلال الاتصال آخر التطورات المتعلقة بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة وكيفية استخدام كل الطرق لوقف هذه الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدو في القطاع.

وفي محادثة هاتفية اخرى جرت مساء الاحد اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيره المصري سامح شكري على الوقف الفوري لقتل الشعب الفلسطيني من قبل كيان الاحتلال، وإرسال المساعدات الإنسانية، كما أكدا على المعارضة الحازمة لسياسة التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة.