خلال اتصال هاتفي مع وزیر خارجیة لوکسمبورغ... عبداللهیان: اجراءات فصائل المقاومة ضد الاحتلال تستند إلى القانون الدولي

وأكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، ضرورة تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية بين البلدين ومواصلة المشاورات، مشيرا إلى التاريخ الطويل لوزير خارجية لوكسمبورغ في الشؤون الدبلوماسية.

ولفت إلى جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني والكارثة الإنسانية في غزة نتيجة ممارسات نتنياهو المتطرفة والتي ادت الى استشهاد عدد كبير من النساء والأطفال في غزة، وقال: أن اجراءات فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال ترتكز على القانون الدولي، وان جرائم الكيان الصهيوني الجديدة التي ادت الى استشهاد 4500 من المدنيين الذين غالبيتهم اطفال ونساء، وتشريد مئات الآلاف من السكان، ومهاجمة مستشفيات غزة، واستشهاد 400 شخص في هجوم على كنيسة في غزة، واستمرار حصار هذه المنطقة من أجل منع إيصال المياه والغذاء والدواء والوقود، رغم جهود الأمم المتحدة، تظهر عجز الكيان الصهيوني أمام قوى المقاومة الفلسطينية.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، قال وزير خارجية لوكسمبورغ إنه على علم بالاوضاع الحرجة في غزة وقال: نأمل أن تنتهي التوترات في أسرع وقت ممكن وأن تكون الأولوية للحل السياسي.

وأشار جان أسيلبورن إلى أن الدور البناء والنشط للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة يمكن أن يساعد دائما على إحلال السلام واستعادة الاستقرار فيها.