إیران تعلن القبض على أحد قادة شبکة تابعة لداعش الإرهابي في سیستان وبلوشستان

وأعلنت مصادر أمنية أنه تم الإعلان اليوم السبت عن القاء القبض على احد قادة شبكة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي والمسمى (ع.ح) الذي كان يسعى الى استقطاب وتجنيد عناصرلإنشاء قاعدة تنفيذ أنشطة إرهابية وتخريبية في البلاد.

وقد تم اعتقاله من قبل المديرية العامة للاستخبارات في سيستان وبلوشستان بعد تنفيذ عمليات استخبارية معقدة و واسعة النطاق داخل وخارج محافظة سيستان وبلوشستان.

ومن خلال إنشاء وتوصيل وإدارة حسابات متعددة على الشبكات الاجتماعية، تمكن هذا الشخص بتكوين فرق من الرعايا الأجانب وعناصر محلية في المناطق التي يصعب المرور فيها بالمحافظة، لكن لم يتحقق ذلك وتم اعتقال جميع أعضاء هذا الفريق في الأشهر الماضية.