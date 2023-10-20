بالتنسیق مع مصر .. اول شحنة مساعدات ایرانیة لغزة

وقال كوليوند ان ارسال هذه الشحنة المؤلفة من 60 طنا من الدواء والمواد الغذائية نحو غزة تم عبر التنسيق اللازم مع الهلال الاحمر المصري.

واضاف كوليوند ان شحنة اخرى تقدر بـ 20 الف طن سترسل عبر البحر حتى يوم الاثنين، ونحن نسعى الى اقامة ۳ مستشفيات نقالة ايضا لعلاج الجرحى على حدود معبر رفح أو استقبال الجرحى في مستشفيات أخرى.