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بالتنسیق مع مصر .. اول شحنة مساعدات ایرانیة لغزة
اعلن رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني بير حسين كوليوند، اليوم الجمعة، ارسال اول شحنة من المساعدات الانسانية الى غزة.
وقال كوليوند ان ارسال هذه الشحنة المؤلفة من 60 طنا من الدواء والمواد الغذائية نحو غزة تم عبر التنسيق اللازم مع الهلال الاحمر المصري.
واضاف كوليوند ان شحنة اخرى تقدر بـ 20 الف طن سترسل عبر البحر حتى يوم الاثنين، ونحن نسعى الى اقامة ۳ مستشفيات نقالة ايضا لعلاج الجرحى على حدود معبر رفح أو استقبال الجرحى في مستشفيات أخرى.