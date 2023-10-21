تظاهرات شعبیة حاشدة في طهران دعما للشعب الفلسطینی وتندیدا بجرائم الکیان الصهیوني

وتجمع حشد جماهيري غفير من أهالي طهران، في ساحة فلسطين وسط العاصمة مساء الجمعة بعد صلاتي المغرب والعشاء لمواصلة إدانة الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة.

ورفع المتظاهرون لافتات دعماً لاهالي غزة المظلومين والعزل ، وطالبوا دول العالم، وخاصة الحكومات الإسلامية، بإبداء ردود فعل سريعة وعملية على هذه الاعتداءات اللاإنسانية.

كما ناشد المتظاهرون، من خلال التوقيع على عريضة، قائد الثورة الاسلامية باصدار الامر بإرسالهم لتحرير القدس الشريف.

ورفع المتظاهرون شعارات من بينها "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".

وفي هذه الوقفة الاحتجاجية ألقى حجة الإسلام علي رضا بناهيان كلمة دعا فيها الى توعية شعوب العالم، وخاصة الأوروبيين، حول ظلم الصهاينة، ووصف هذا العمل بأنه أهم من المساعدات الطبية والغذائية لغزة.

وأشار إلى أن كل هذه الجرائم تظهر الزوال المبكر للكيان الصهيوني وقال ان هذه الأحداث تشير إلى أن إمام الزمان (عجل الله تعالى ظهوره الشريف) سيظهر عندما يريد الأحرار الاستقلال والحرية ولا يتحملون الظلم، وينتهجون الكفاح ضد الظلم.