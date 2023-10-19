وزیر الخارجیة الإیراني في تصریح قبیل مغادرته جدة: المنطقة على برمیل بارود ومن الممکن أن ینفجر

أدلی وزير الخارجية الايراني بهذا التصريح للصحافيين قبيل مغادرة السعودية باتجاه طهران اليوم الخميس.

وفي معرض الاشارة الى الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الذي عقد امس بمدينة جدة، اوضح "امير عبداللهيان"، ان جميع وزراء الخارجية المشاركين طالبوا بوقف جرائم حرب الكيان الصهيوني ضد سكان قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة.

واضاف : ان الجميع اكدوا على النشطاء السياسيين بان لا يتخذوا جانب الصمت ازاء المجازر بحق المدنيين والنساء والاطفال، بل يتعين عليهم ان يقدموا على خطوات عملية لانهاء هذه الازمة.

كما تطرق وزير الخارجية الى مباحثاته الثنائية مع نظرائه لدى بعض الدول الاعضاء، وصرح انه شاهد انتقادات شديدة على اداء الرئيس الامريكي جو بايدن، لكونه اعلن وهو في طريقه الى المنطقة، انه يدعم الطرف الصهيوني المعتدي رغم قصفه مشفى في غزة راح ضحيته المئات من المدنيين الى جانب افراد من الطواقم الطبية والمرضى.

وفي اشارة الى تصريحات الرئيس الامريكي الذي ادعى بانه سيتم ارسال 20 شاحنة من المساعدات الانسانية الى قطاع غزة، قال وزير الخارجية الايراني بانه ادعاء مثير للسخرية وذلك لان بايدن اكتفى بهذا الكم من المساعدات بينما قطاع غزة باكمله يعاني من شح الغذاء والدواء والوقود.

واستطرد امير عبداللهيان : الجميع في الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الاسلامي اعربوا عن قلقهم حيال اتساع نطاق الحرب؛ مبينا انه في ظل الوضع الراهن لا يمكن تجنب هذا الامر وهناك احتمال بوقوعه في اي ساعة.

واكمل قائلا : ان مجيء الولايات المتحدة بكافة الامكانات الاعلامية الداعمة لحكومة نتنياهو الى المنطقة، لتوجيه اصابع الاتهام في مجزرة المشفى المعمداني الى المقاومة الفلسطينية، انها محاولة فاشلة لن يصدقها احد، وامريكا بهذه المساعي عاجزة عن تبييض صورة نتنياهو الاجرامية على الاطلاق.