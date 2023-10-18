ایران تعلن الحداد العام على ارواح شهداء مستشفى المعمداني

وفي أعقاب جريمة الحرب والهجوم الهمجي للكيان الصهيوني الغاصب على مستشفى المعمداني غزة والذي ادى الى استشهاد المئات من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء، ادانت حكومة جمهورية إيران الإسلامية، هذه الجريمة الوحشية الجنونية، واعلنت يوم الأربعاء يوم حداد عام في جميع أنحاء البلاد.

وادى ان قصف قوات الاحتلال الصهيوني لمستشفى المعمداني في غزة مساء الثلاثاء، ادى الى استشهاد أكثر من 500 فلسطيني واصابة مئات آخرين.