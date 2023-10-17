فی اتصال مع عبداللهیان.. بوریل یحذر من توسع التوترات فی المنطقة

واعتبر أمير عبد اللهيان السياسات الأمريكية غير البناءة وتشجيع واشنطن للكيان الصهيوني على تنفيذ المزيد من الهجمات ضد المدنيين في غزة عاملا مهما في استمرار الحرب وتوسيع نطاقها.

وأضاف : إننا نشهد مظاهرات حاشدة في العالم تنديداً بأفعال وجرائم الكيان الصهيوني ضد المدنيين والنساء والأطفال في غزة.

وأضاف: "للأسف، يستشهد في غزة كل يوم ما بين 300 إلى 700 مدني، وبسبب حصار غزة وإغلاق الممر الإنساني، لا يمكن إرسال الدواء والغذاء لسكان غزة".

من جانبه قال جوزيف بوريل، في هذه المحادثة: إن توسع التوترات في المنطقة أمر خطير للغاية ومن الضروري أن تمارس جميع الأطراف ضبط النفس. ونحن في الاتحاد الأوروبي نواصل بذل الجهود لوقف الحرب.

وقال إن الاتحاد الأوروبي يؤكد على فتح الممر الإنساني لمساعدة المدنيين في غزة. كما أكد بوريل على دور إيران المهم في تخفيف التوترات في المنطقة، وأشار إلى ضرورة حل القضايا القنصلية بين إيران والاتحاد الأوروبي.