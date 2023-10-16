في حدیث هاتفي مع نظیره الترکي.. رئیسي: الدقائق والثواني تلعب دوراً حیویاً لوقف الجرائم الصهیونیة في غزة

وفي اتصال هاتفي مع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" مساء الاثنين، حذر اية الله رئيسي من توسيع نطاق التطورات إلى أجزاء أخرى من المنطقة، إذا لم يتم وقف الهجمات الإجرامية للصهاينة ضد غزة.

واضاف : لقد أثبت الكيان الصهيوني من جديد، أنه كيان عنصري ومعادٍ للإنسانية ولا يتوانى عن ارتكاب أي جريمة لتمرير اجنداته.

وأدان الرئيس الايراني، الجرائم الفظيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب ضد اهالي غزة المظلومين؛ داعيا العالم الإسلامي الى مواجهة الإجرام الصهيوني ووضع حد لهجمات الكيان الوحشية على النساء والأطفال العزل في غزة.

ووصف رئيسي ما يحدث داخل غزة وضد اهلها المظلومين بأنه "إبادة جماعية" و"جريمة ضد الإنسانية"، وشدد على ضرورة أن يلعب العالم الإسلامي دورا في إنهاء هذه الهجمات ورفع الحصار عن غزة وإتاحة المجال لايصال الضروريات الأساسية الى سكان هذه المنطقة.واعتبر المساعي لإعادة فتح المعابر لإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة أمراً في غاية الأهمية، كما أكد استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمشاركة والتعاون مع تركيا والدول الإسلامية الأخرى في هذا السياق وبما يؤدي الى إنهاء هذه المأساة الإنسانية.

الرئيس الايراني نوه ايضا، الى دور تركيا الاساسي فيما يخص تعزيز التضامن بين الدول الإسلامية واواصر الجوار وتسخير طاقات المعاهدات الدولية والاقليمية مثل منظمة التعاون الإسلامي لإنهاء جرائم الصهاينة.

من جانبه، أعرب الرئيس التركي عن أسفه وقلقه إزاء التطورات في غزة والقصف المتواصل للمناطق السكنية والمدنيين، كما ادان ممارسات الكيان الصهيوني.

وقال اردوغان في حديثه الهاتفي مع رئيسي اليوم : إن ما يحدث داخل قطاع غزة، أحزن مسلمي العالم جميعا، ونحن نحاول تقديم العون الى أهل غزة، وماضون في جهودنا بهذا الشان.

واعتبر الرئيس التركي، التحركات مثل توجه البارجة الأميركية الى المنطقة وقصف مطاري حلب ودمشق، بانها ستؤدي الى اتساع رقعة المواجهة لتشكل اجزاء أخرى من المنطقة؛ م عرب عن ادانته لهذه الاجراءات، ومعتبرا الهدنة ووقف الهجمات ورفع الحصار عن غزة، 3 أولويات مهمة وأساسية لاحتواء الوضع في ظل المرحلة الحساسة الراهنة داخل المنطقة.