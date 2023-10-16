رئیسي: فصائل المقاومة حرة في قراراتها ونحن ندعمها

لرئيس الايراني قال ذلك خلال مباحثات هاتفية بينه ورئيس جمهورية روسيا "فلاديمير بوتين" اليوم الاثنين؛ حيث ناقشا اخر التطورات على الساحة الفلسطينية ومستجدات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وفيما اشاد بتقدم العلاقات الايرانية الروسية، اكد رئيسي على ضرورة التسريع في وتيرة الاجراءات لتوسيع الاواصر الثنائية ولاسيما التعاون في مجالات الطاقة والنقل.

وحول التطورات الفلسطينية، نوه الرئيس الايراني بمواقف روسيا الايجابية والمتمثلة بادانة جرائم الحرب والابادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد اهالي غزة.

واضاف : ان الوضع الحالي في غزة ينذر باتساع نطاق الحرب والاقتتال الى سائر الجبهات؛ مبينا انه لو حدث ذلك ستخرج الامور عن السيطرة، وداعيا الدول كافة والمحافل الدولية، وروسيا بصفتها من الاعضاء الدائمين لدى مجلس الامن الدولي، ان تتبنى دورا اكثر فاعلية من اجل وقف جرائم الحرب الذي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

ومضى رئيس الجمهورية الى القول : ان الكيان الصهيوني يعمد من اجل التعويض عن هزيمته النكراء، ان يواصل الجرائم والابادة الجماعية على المدنيين في قطاع غزة؛ واصفا القصف الواسع والغاشم واستخدام الاسلحة والاعتدة الثقيلة وغير التقليدية لاستهداف المناطق السكنية من جانب، وتهجير نسمة كبيرة من السكان عن منازلهم واوطانهم قسرا من الجانب الاخر، بانه مثال سافر على الجريمة ضد الانسانية.

وفيما لفت الى محاولات الصهاينة لربط جذور الاحداث الاخيرة بالعناصر الخارجية، قال رئيسي : يتعين البحث عن جذور تلك الاحدث في جرائم الفصل العنصري وتدنيس مقدسات الفلسطينيين على مدى 75 سنة مضت من تاريخ الاحتلال.

واعتبر الرئيس الايراني، نهج الغرب وخاصة امريكا الداعم والعشوائي للكيان الصهيوني بانه يحث الصهاينة على التمادي في جرائم الابادة الجماعية ضد اهالي غزة.

واستطرد قائلا : ان الفاجعة الكبرى التي تحدث في المنطقة اليوم، ناجمة عن سياست امريكا الفاشلة وسائر الحماة الغربيين للكيان المحتل.

وفي معرض الرد على اقتراح الرئيس الروسي حول تفعيل دور ايران لوقف الصراع واشراك فصائل المقاومة في العملية السياسية، قال الر ئيس الايراني : نحن لطالما اعلنا بان حماية فلسطين مدرجة على سلم اولويات سياستنا الخارجية، لكن فصائل المقاومة حرة في قراراتها وبطبيعة الحال يجب ان تكون قرارات المقاومة لمواجهة عدوان الصهاينة محط تاييد الجميع، لانه حق مشروع.

في المقابل، اعتبر الرئيس الروسي ان تحليل موسكو بشان اسباب اندلاع الازمة الراهنة في غزة، يتفق مع تحليل طهران.

وقال بوتين خلال حديثه الهاتفي مع رئيسي اليوم : ان القصف المكثف الذي يشنه الكيان الصهيوني على المنطقة الماهولة بما يكثر عن مليوني انسان اعزل، هو امر غير مبرر ويجب ان يتوقف فورا.

واضاف الرئيس الروسي : ان اجتياح غزة برّا سيؤدي الى تداعيات انسانية وعسكرية باهظة الثمن، مصرحا: ان الامريكيين يسعون للمضي بستراتيجيتهم الاحادية قدما لاجل حل القضية الفسطينية، لكن هذا الحل مني بالفشل، واكد بان روسيا قلقة ايضا حيال اتساع نطاق الحرب في غزة الى مناطق اخرى.