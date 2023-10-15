ممثلیة ایران بالامم المتحدة: جبهة المقاومة لدیها القدرة على الدفاع عن نفسها

وردا على مزاعم "تدخل إيران في المواجهات الأخيرة بين قوى المقاومة الفلسطينية والکیان الإسرائيلي"، اعلنت ممثلية ايران بالامم المتحدة في بیان: إيران لن تتدخل في هذا الصراع..جبهة المقاومة لديها القدرة على الدفاع عن نفسها.

وفي وقت سابق من اليوم وفي مقابلة مع شبكة سي بي إس، حذر مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض "جيك سوليفان" من احتمال نشوب حرب بين لبنان و الكيان الاسرائیلي، وقال: لا يمكننا أن نتجاهل أن إيران قد تتدخل بشكل مباشر. يجب أن نكون مستعدين لأي احتمال.

من جهة اخری، قال وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان" حول موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من دخول أمريكا الحرب وقصف فلسطين ولبنان : المقاومة وحدها قادرة على القيام بأي عمل ولديها الإمكانيات للقيام بذلك.