عبداللهیان: جدة تستضیف الاجتماع الطارئ للتعاون الاسلامي بمشارکة ایران

جاء ذلك في تصريح ادلى به امير عبداللهيان، قبيل مغادرته الدوحة؛ المحطة الرابعة لجولته الاقليمية الاخيرة والتي تضمنت بغداد وبيروت ودمشق ايضا.

وكانت البعثة الايرانية لدى منظمة التعاون الاسلامي، اعلنت في مذكرة رسمية عن استعداد طهران التام لاستضافة الاجتماع الطارئ للجنة وزراء الخارجية الدول الاعضاء، بهدف مناقشة التطورات الراهنة في فلسطين.