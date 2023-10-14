قائد الثورة: نصرة الشعب الفلسطیني واجب على الجمیع في العالم الإسلامي

وخلال استقباله زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا، الشيخ إبراهيم الزكزاكي وعقيلته قبل ظهر اليوم السبت، ثمّن سماحته جهود الشيخ الزكزاكي وعائلته، واعتبر تزايد قوة الإسلام في العالم رغم المؤامرات الواسعة، بانها نتيجة مثل الجهود المبذولة.

وأشار قائد الثورة إلى اوضاع فلسطين المحتلة وخاصة في قطاع غزة، وقال: ان احد مظاهر قوة الإسلام اليوم هو هذه القضايا التي تحدث في فلسطين.

واضاف: إن القضايا التي شهدتها فلسطين في الأيام الأخيرة، وخاصة القصف الهمجي واستشهاد النساء والأطفال والرجال، تؤلم قلب الإنسان، لكن جانبا آخر من هذه القضايا يظهر قوة الإسلام المذهلة في فلسطين، وبفضل الباري تعالى ورعايته ستتقدم هذه الحركة التي انطلقت في فلسطين الى الامام وستؤدي إلى النصر الكامل للفلسطينيين.

واكد الثورة الإسلامية قائلا: من واجب الجميع في العالم الإسلامي نصرة الشعب الفلسطيني.

واعتبر سماحة آية الله الخامنئي تشكيل الجمهورية الإسلامية في إيران وتبلور دولة على اساس فكر الإسلام السياسي بعد قرون طويلة أحد مظاهر قوة الإسلام واضاف: ان الجمهورية الإسلامية تتعاظم قوتها يوما بعد يوم منذ نشأتها وستصبح أقوى في المستقبل ايضا.

ووصف الانشطة الاسلامية في العالم بانها تتوسع يوما بعد يوم وقال: اليوم تتوسع الحركة الإسلامية في أنحاء مختلفة من العالم مثل أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الشمالية، وبإذن الله ستستمر نجاحات هذه الحركة بقوة أكبر.

وفي جانب آخر من كلمته أبدى قائد الثورة الإسلامية سعادته البالغة للقاء مع الشيخ الزكزاكي واسرته وقال مخاطبا اياهم: أنتم مثال للمجاهد الحقيقي في سبيل الله ونأمل أن تتمكنوا من مواصلة جهادكم.