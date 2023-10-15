مشاورات بین إیران وحماس لتشکیل محور أکبر لوقف جرائم الکیان الصهیوني

جاء ذلك في تصريح ادلى به عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية للصحفيين الايرانيين بعد محادثات استمرت ثلاث ساعات بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة القطرية الدوحة مساء يوم السبت.

وثمّن الحية مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الداعمة للشعب الفلسطيني وقال: في هذا اللقاء هنأ أمير عبداللهيان بإنجازات الشعب الفلسطيني.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة حماس: ناقشنا في هذا اللقاء تطورات الأوضاع في الساحة الفلسطينية، وكذلك جرائم كيان الاحتلال في قتل المدنيين والنساء والرجال، لاسيما استشهاد أكثر من ألف من النساء والأطفال، وتدمير المنازل ومحاولة تهجير أهل غزة للدول المجاورة.

وذكر الحية أن وزير الخارجية الإيراني أعرب عن تضامنه معنا وقال: في هذه المحادثات التي استمرت ثلاث ساعات، ناقشنا إنشاء أو تشكيل محور أكبر لوقف جرائم الكيان الصهيوني، وتمت كذلك مناقشة مسالة انه كيف لايران والدول الأخرى أن تساعد بقدراتها على وقف جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

واعرب عن امتنانه لدعم واهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالقضية الفلسطينية، مثمنا الاجراءات التي تقوم بها في هذا السياق.

وتابع الحية: خلال هذا اللقاء الذي استمر ثلاث ساعات، اطلعنا على تفاصيل لقاءات ومباحثات وزير الخارجية الإيراني خلال جولته الإقليمية حول قضية فلسطين، كما ناقشنا وشددنا على مراعاة القيم الأخلاقية في الحرب.

وفي الختام أعرب عضو المكتب السياسي لحركة حماس عن أمله في أن تقوم كافة الدول بدعم الشعب الفلسطيني لتحقيق الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وازالة الكيان الصهيوني.