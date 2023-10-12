رئیسي و بن سلمان یبحثان أوضاع غزة هاتفیا

وأكد رئيسي في الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء الاربعاء، أن الحكومة المتطرفة للكيان الصهيوني تنتقم من الشعب الفلسطيني الأعزل والمضطهد على خلفية ما مُنيت به من هزيمة تاريخية، وتقوم وفي اجراء وقح بقطع المياه والكهرباء والوقود والأدوية عن شعب غزة.

وشدد على أن مسؤولية الدول الاسلامية تتمثل بالعمل على الوقف السريع للجرائم الصهيونية التي ترتكب ضد الفلسطينيين والتعاون والتضامن بهذا الجانب، مؤكدا أن السعودية وايران بامكانهما تأمين الحقوق القانونية للشعب الفلسطيني ووقف المجازر والاعتداءات الصهيونية.

من جهته نقلت قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن ولي العهد السعودي قوله خلال الاتصال أن "المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري".

وأضافت الوكالة أن ولي العهد شدد على موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل، وعلى ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، معربا عن قلقه البالغ من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والمساس بحياة المدنيين.

كما أكد "موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".