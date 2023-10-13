عبد اللهیان من بیروت: فتح جبهات أخرى احتمال قائم

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها عبد اللهيان لقناة الميادين لدى وصوله إلى بيروت بعد منتصف الليلة الماضية.

وأفاد أن عملية طوفان الأقصى جاءت رداً على “جرائم الكيان الصهيوني”.

ولفت إلى أن "الدول والشعوب الإسلامية لا تقبل بالانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف: قطع الماء والكهرباء واستهداف المدنيين من أهل غزة هي جريمة حرب يرتكبها كيان الاحتلال الصهيوني.

وشدد على أن إسرائيل وداعميها سيكونون مسؤولين عن نتائج استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن المباحثات التي تجريها ايران مع السعودية تأتي “في إطار استراتيجيتنا لدعم فلسطين.