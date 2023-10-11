الشیخ زکزاکي یصل طهران الیوم الأربعاء

قد استقبل هذا العالم الديني المجاهد وزعيم الشيعة في افريقيا في المطار بحفاوة بالغة من قبل جمع من المواطنين والتنظيمات الطلابية الذين حملوا صوره و صور الشهيد الحاج قاسم سليماني وقائد الثورة الاسلامية والعلم الفلسطيني.

وأشار في كلمة قصيرة ألقاها أمام المشاركين في مراسم الاستقبال إلى تواجد التنظيمات الطلابية وطلبة الحوزات العلمية في مطار الإمام الخميني (رض). وقال: أنا سعيد جداً أن مثل هذا الحشد يدعم المقاومة اليوم، وليس لدي ما أقوله إلا أن أشكركم أيها الأعزاء.

ومن المقرر أن تمنح جامعة طهران للشيخ الزكزاكي، درجة الدكتوراه الفخرية في الدراسات العالمية والسلام وحل النزاعات، باعتباره أحد الشخصيات المؤثرة في العالم الإسلامي بعد انتصار الثورة الإسلامية، والذي استلهم مدرسة قائدي الثورة الإسلامية، الإمام الخميني (رض) وآية الله العظمى السيد علي الخامنئي.

وأسس سماحته الحركة الاسلامية في نيجيريا، اضافة الى تأسيس ۳۰۰ مدرسة اسلامية في هذا البلد والدول الجارة، حيث بلغ عدد أتباع اهل البيت (عليهم السلام) بفضل جهوده الملايين.

واعتقله الجيش النيجيري في الهجوم الذي شنه على حسينية بقية الله (عج) في مدينة زاريا قبل 8 أعوام، مما أسفر الهجوم عن استشهاد 2000 شخص بينهم 3 من ابنائه، فيما فرضت عليه وعلى زوجته الاقامة الجبرية لمدة 6 أعوام، وتمت تبرئتهما من كل التهم الموجهة اليهما قبل عامين.