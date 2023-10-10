في رسالة الى غوتیریش.. عبداللهیان یؤکد على حق الشعب الفلسطینی في صدّ الاحتلال والعدوان

واستعرض امير عبداللهيان عبر هذه الرسالة، الجرائم التي يمارسها كيان الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني بدعم الولايات المتحدة الامريكية والغرب، مع تاكيده على حق الفلسطينيين في الدفاع عن انفسهم ضد الاحتلال والانتهاكات.

كما نوه وزير الخارجية الايراني، الى المسؤولية الملقاة على الامين العام لمنظمة الامم المتحدة، والمنظمة الاممية ذاتها، قبال الكارثة الانسانية الحالية في قطاع غزة؛ محذرا بشأن تداعيات الانتقام الغاشم الذي يمارسه الكيان الصهيوني هناك.

وفي جانب اخر من رسالته، طالب امير عبداللهيان، الامين العام لمنظمة الامم المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة وفي اقرب وقت ممكن، من اجل وضع حد للانتهاكات السافرة ونقض القانون الدولي وحقوق الانسان والمجازر الشنيعة، سيما جرائم الحرب والتطهير العرقي، المتواصلة حاليا داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة ولاسيما قطاع غزة.