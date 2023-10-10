القضاء الإیراني ینفي صدور الحکم الإعدام على مهاجم سفارة أذربیجان في طهران

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية: نرفض ادعاء التلفزيون الوطني لجمهورية أذربيجان بشأن حكم الإعدام على الشخص الذي هاجم سفارة هذه الجمهورية في طهران العام الماضي وقتل أحد أبنائها. موظفين.

وأضاف: القضية في مرحلة التحقيق والإجراءات أمام المحكمة ولم يتم تشكيل محكمة بعد وصدر الحكم.

وذکرت وسائل إعلام أذربيجانية الأسبوع الماضي أن “محكمة إيرانية أصدرت حكما بالإعدام على المواطن الإيراني ياسين حسين زاده، منفذ الهجوم الإرهابي على سفارة أذربيجان في طهران”.

وفي أوائل سبتمبر الماضي، أعلن المدعي العام الإيراني أن القضية الجنائية المتعلقة بالهجوم المسلح على السفارة الأذربيجانية في طهران قد أُحيلت إلى المحكمة.

ووقع الهجوم في 27 يناير الماضي، وأدى إلى مقتل رئيس الأمن في البعثة الدبلوماسية، وإصابة اثنين من زملائه.