ایران تقترح عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجیة التعاون الاسلامي

واشار "امير عبداللهيان"، الى الشهداء الفلسطينيين بمن فيهم الاطفال والنساء الذين ارتقوا خلال الاشهر الاخيرة على ايدي الصهاينة، فضلا عن ارتفاع اعداد الاسرى من اهالي الضفة الغربية المحتلة الذين يقبعون في سجون الاحتلال، ومنهم 200 امراة وطفل فلسطيني.

وفيما اشاد بمواقف سلطة عمان قبال الشعب الفلسطيني، صرح وزير الخارجية : ان طهران ومسقط لطالما دعمتا فلسطين؛ مردفا ان الظروف الراهنة التي يمر بها اهالي قطاع غزة والضفة الغربية، تلزم على الدول الاسلامية اكثر من اي وقت مضى لتقدم الدعم الى هذا الشعب.

في المقابل، اكد وزير خارجية عمان على تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني، في ظل استشهاد المئات من المدنيين الابرياء داخل قطاع غزة.

وصرح البوسعيدي خلال حديثه الهاتفي اليوم مع امير عبداللهيان، بان القضية الفلسطينية يجب ان تتصدر جدول اعمال المجتمع الدولي، واعتراف العالم بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه وتحرير الاراضي المحتلة.