الشعب الایراني یؤکد دعمه لعملیة طوفان الاقصى البطولیة

وفي عاصمة الجمهورية الاسلامية الايرانية، نظم المواطنون وجموع طلابية، وقفة شعبية في "ساحة فلسطين" وسط المدينة؛ تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع ضد كيان الاحتلال قاتل الاطفال، وممارساته الاجرمية بحق المسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية.

ومن خلال هتافاته في هذه الوقفة الجماهيرية، عبّر ابناء الشعب الايراني عن بهجته لقاء الانتصار التاريخي الذي حققته المقاومة الفلسطينية، في عملية طوفان الاقصى النوعية ضد الكيان الصهيوني.

وأطلقت كتائب عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، صباح اليوم السبت، عملية عسكرية غير مسبوقة ضد الكيان "الإسرائيلي"، تحت عنوان "طوفان الاقصى"، شملت إطلاق آلاف الصواريخ واقتحام عشرات المقاومين عددا من المستوطنات، في حين أفادت مصادر "إسرائيلية" بمقتل وجرح المئات من الصهاينة اثر هذه العملية.