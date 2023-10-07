عبداللهیان ونظیره الترکي یتباحثان هاتفیا حول التطورات في فلسطین

وأكد الجانبان، خلال محادثة هاتفية، أثناء تقييمهما لآخر التطورات في فلسطين، على أهمية احترام حقوق الشعب الفلسطيني.

ووصف أمير عبداللهيان في هذا الاتصال الهاتفي حركة المقاومة بالعفوية ونتيجة لجرائم الكيان الصهيوني المستمرة ضد فلسطين.

كما أكد وزير الخارجية على ضرورة تضامن ووحدة الدول الإسلامية في نصرة القدس الشريف ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم.

وبدأ مقاتلو المقاومة الفلسطينية عمليتهم الشاملة والفريدة من غزة (جنوب) ضد مواقع الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة صباح السبت . وهي عملية غير مسبوقة في تاريخ الاحتلال الغاصب الممتد لـ 75 عامًا وصدمت الصهاينة.

ونتيجة لعملية المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني المعروفة باسم "طوفان الأقصى"، فقد قتل 300 صهيوني حتى الآن.

كما تم أسر حوالي 40 صهيونيًا من قبل المقاومة الفلسطينية.