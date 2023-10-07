الخارجیة الإیرانیة: عملیة طوفان الأقصى أسست مرحلة جدیدة في المقاومة

وهنأ المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ناصر كنعاني، في تصريح له، الشعب الفلسطيني وكافة فصائل وتيارات المقاومة بعملية طوفان الأقصى، وقال: إن عملية اليوم فتحت صفحة جديدة في المقاومة والعمليات المسلحة ضد المحتلين في الأراضي المحتلة.

وأضاف، ان ما حدث اليوم يأتي إستمرارا لإنتصارات حركة المقاومة المعادية للصهاينة في مختلف المجالات بينها في سوريا ولبنان والأراضي المحتلة.

وأشار كنعاني إلى أداء حركة المقاومة خلال العقود الثلاثة الماضية، قائلا انه لأول مرة أجبرت حركة المقاومة في لبنان خلال عام 2000 الصهاينة على الإنسحاب من خلال مقاومتها وأظهرت بهذه المقاومة أن الأسطورة الإستعراضية المتمثلة بعدم هزيمة الجيش الصهيوني هي مجرد مزاعم فارغة والقوات العسكرية للكيان الصهيوني تهزم أمام صمود قوات المقاومة.

ولفت إلى حرب تموز في عام 2006، قائلا انه خلال هذه الحرب أظهرت المقاومة في لبنان مرة أخرى أنه يمكن هزيمة الكيان الصهيوني وهيمنته أمام المقاومة المسلحة وأصبح ذلك تجربة لقوات المقاومة في فلسطين ووفر الأرضية لإنعاش حركات المقاومة المسلحة المناهضة للصهاينة في فلسطين.

وتابع أننا شهدنا خلال السنوات الماضية في مختلف العمليات أنه كلما أقدم الصهاينة على تنفيذ عمليات ضد المقاومة لاسيما في قطاع غزة واجهوا الفشل والإذلال وفي كل عملية كانت قدرتهم على التحمل أقصر من ذي قبل.

وأوضح أن العملية التي شنتها حركة المقاومة في فلسطين اليوم تشكل منعطفا في عملية إستمرار المقاومة المسلحة للشعب الفلسطيني ضد الصهانية وبعبارة أخرى هذه العملية فتحت صفحة جديدة في مجال مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الصهاينة. كما أظهرت أن تيار المقاومة في فلسطين تتمتع بالثقة العالية بالنفس لتنفيذ العمليات المشتركة والمتعددة الجوانب ضد الصهاينة وفي هذه العملية إستخدمت عنصر المفاجأة وأساليب مشتركه أخرى وهذا يدل على الثقة بالنفس لدى الشعب الفلسطيني أمام المحتلين.

وصرح أن في هذه العملية أصيب الصهاينة بمفاجأة خطيرة، قائلا ان هذا الملف أثبت من جديد درجة هشاشة الصهاينة في إطار إجراء عملي خطير وعدم تمتعهم بالمعنويات اللازمة للمقاومة.

وذكر كنعاني ان المقاومة حققت إنتصارات باهرة حتى الآن خلال هذه العملية وهذا الملف هو نقطة مشرقة في تاريخ نضالات الشعب الفلسطيني مع الصهاينة.

وتابع كنعاني اننا نأمل في أن تستطيع حركة المقاومة تحقيق المزيد من الإنتصارات في مسار تحرير فلسطين وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني من خلال المعنويات العليا.

وأطلقت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صباح اليوم السبت عملية عسكرية غير مسبوقة ضد کيان الإحتلال شملت إطلاق آلاف الصواريخ وتسللا واقتحام مستوطنات، فيما أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل وجرح المئات.