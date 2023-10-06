قالیباف لنظیره الاماراتي: نظرة ایران الى الدول الجارة هي نظرة استراتیجیة

وقال قاليباف، ان نظرة ايران الى الدول الجارة هي نظرة استراتيجية تنمي العلاقات وترسي الامن والسلام المستدام وتضع دول العالم الاسلامية والامة الاسلامية في درب التعاون والوحدة وتحقق التنمية والتطور في جنوب غرب آسيا.

واشار الى انضمام ايران والامارات لمنظمة بريکس قائلا ان للمكانة الجغرافية لايران والامارات اثر كبير على الاقتصاد والنقل والطاقة والعلوم المعرفية، كما ان الحرب الاوكرانية المريرة وضعت منطقة اوراسيا في مكانة هامة من الناحية الجيوسياسية ونقل البضائع واضاف : نحن ندين الحرب دوما ونعتقد بأن الناتو واميركا هما من يقفان خلف هذه الحرب ولا يريدان انهائها.

وشدد قاليباف ان اية جهة تعمل لزعزعة امن المنطقة وامن البلدين هو عدو مشترك لنا ولكم بالتاكيد.

من جهته اعتبر غباش زيارة قاليباف نقطة تحول في العلاقات الثنائية وان هناك ارادة سياسية عالية لدى الجانبين لبدء الزيارات المستمرة بينهما.