إیران تخطط لإرسال رائد فضاء في غضون 5 أعوام

وقال عيسى زارع بور: نعمل بانتظام على زيادة سرعة الإنترنت الثابت والمتنقل.

وقال وزير الاتصالات أيضًا إنه تم البدء في توسيع الألياف الضوئية في أكثر من 150 مدينة وتم الانتهاء من 70 منها.

وأضاف زارع بور: انه من أصل 1400 مدينة، تم في 500 مدينة، الاستعداد لتنفيذ الأعمال والاتفاقيات مع البلديات وإدارة المدن، وتم تغطية ما يقرب من 4 ملايين أسرة بشبكة الألياف الضوئية في هذا المجال، والتي ستصل إلى حوالي ثمانية ملايين أسرة بحلول نهاية العام (العام الايراني ينتهي في 19 اذار/مارس 2024).

وذكر ان محافظة كلستان شمال ايران ستكون أول محافظة يتم تغطيتها بالكامل، وأضاف: سيتم تشغيلها خلال الشهر المقبل.

وأشار زارع بور إلى أننا نسعى لإرسال رائد فضاء إيراني الى الفضاء، وقال: خلال الشهر أو الشهرين القادمين، سيتم إجراء الاختبار الأولي للكبسولة البيولوجية، وهي لغرض إرسال رائد فضاء إلى الفضاء، وان مراحلها الأولية هي الان قيد الاختبار ونأمل بارسال رائد فضاء ايراني الى الفضاء في غضون الاعوام الخمسة المقبلة.