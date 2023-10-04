وزير الخارجية الإيراني: هناك اتفاق مع السعودية على إعادة مباراة سباهان والاتحاد

وتابع عبداللهيان قائلا : العلاقات بين الرياض وطهران تسير في الاتجاه الصحيح ولا ينبغي استخدام الرياضة كاداة ضغط سياسية لأي من الجانبين.

وفيما اشر الى ان على الإتحاد الآسيوي أيضا ابداء وجهة نظره بناء على الأساس الفني اضاف: ايران والسعودية متفقتان على اعادة المباراة في وقت آخر .