قائد الثورة یوافق على العفو أو خفض العقوبة عن عدد من المدانین

ووافق قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، وافق على اقتراح رئيس السلطة القضائية بشأن العفو أو خفض العقوبة عن أكثر من ألفين من المدانين في إيران بمناسبة حلول ذكرى ميلاد النبي الأكرم محمد بن عبد الله (ص) والإمام جعفر الصادق (ع).

وكان رئيس السلطة القضائية قد طلب في اقتراحه العفو أو خفض العقوبة وتحويلها لألفين ومائتين وأربعة وثمانين شخصاً أدانتهم المحاكم العامة والثورية والجهاز القضائي للقوات المسلحة ومنظمة التعزيرات الحكومية.