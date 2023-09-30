الداخلیة العراقیة: الحدود مع إیران من جهة إقلیم کردستان تحت السیطرة

وكانت مصادر خاصة قد أفادت الأسبوع الماضي، بإتمام نقل معسكرات الجماعات الارهابية المناوئة للجمهورية الاسلامية الإيرانية إلى العمق العراقي.

كما أشارت إلى أن قوات حرس الحدود العراقي تنتشر على الحدود العراقية الإيرانية.

وكان وزير الخارجية العراقي “فؤاد حسين” اكد في تصريحات سابقة عدم السماح للجماعات المسلحة بعبور الحدود واستعمال السلاح ضد الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

ووصف الوزير العراقي علاقات بلاده مع إيران بأنها قوية وتاريخية، مؤكداً على التزام بغداد بالاتفاقية الأمنية المبرمة مع طهران.