مصر تدعو رئیس البرلمان الإیراني لزیارتها وطهران ترحب

وقال قاليباف في تصريحات في مطار طهران، أثناء عودته من جنوب أفريقيا حيث شارك في الاجتماع البرلماني التاسع لمجموعة "بريكس"، إنه التقى مع رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، مضيفاً أن مصر "دولة مهمة في العالم العربي والعالم الإسلامي وشمال أفريقيا"، مشيراً إلى "وجود مشتركات كثيرة" بين إيران ومصر.

ولفت قاليباف إلى أن لقائه مع جبالي كان فرصة للحوار، وهو تلقى منه "دعوة رسمية" لزيارة القاهرة، مؤكداً أن الزيارة "خطوة جادة لإقامة العلاقات"، وقال إن إيران ومصر انضمتا معاً إلى بريكس وإن العلاقات بين الشعبين ستكون لها "آثار اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية للعالم الإسلامي"، معرباً عن أمله في أن تكون زيارته إلى مصر "بداية للمفاوضات ونمو العلاقات".

ويأتي اللقاء بين رئيسي البرلمانين ودعوة مصر قاليباف لزيارتها في سياق جملة تطورات إيجابية تشهدها العلاقات بين إيران ومصر تأسيساً لتطويرها وفتح صفحة جديدة بعد أكثر من 4 عقود على قطع العلاقات بين البلدين.