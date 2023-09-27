إیران تعزي العراق حکومة وشعبا بحریق الحمدانیة

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن تعازيه لحكومة وشعب العراق، وخاصة لذوي الضحايا الذين قتلوا وجرحوا في حادث حريق الليلة الماضية في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية استعداد الإدارات الصحية والعلاجية في إيران لمساعدة ضحايا هذا الحادث.

وقتل وأصيب مئات الأشخاص الليلة الماضية جراء حريق في قاعة للمناسبات أثناء حفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى شمالي العراق، وكشفت التحقيقات الأولية أسباب الكارثة وفي مقدمتها مخالفة قواعد السلامة.