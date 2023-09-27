الحرس الثوري الإیراني: إطلاق ناجح لقمر صناعي جدید

أعلن حسين دليريان، المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية، هذا الخبر في رسالة على منصة X قائلا: تم وضع القمر الصناعي “نور 3” بنجاح في مدار الأرض بفاصلة 450 كيلومترًا عن الأرض، بواسطة حامل القمر الصناعي قاصد ومن قبل قوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري قبل لحظات.

وأضاف: أهنئ جميع المتخصصين في صناعة الفضاء على هذا النجاح.

من جهته أعلن وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور إطلاق القمر الصناعي المخصص للتصوير “نور 3” إلى الفضاء بنجاح.

وقال زارع بور، بجهود المتخصصين في قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري، تم قبل لحظات وضع القمر الصناعي المخصص للتصوير “نور 3” بواسطة حامل القمر الصناعي الإيراني قاصد في مدار على بعد 450 كيلومترا من الأرض. أهنئ بهذا النجاح لجميع العاملين في مجال الفضاء في البلاد والمتخصصين في الحرس الثوري . بإذن الله سيكون هذا العام عاما مثمرا لقطاع الفضاء في البلاد.