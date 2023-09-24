عبداللهیان: سیاسة إیران الإقلیمیة تقوم على التفاعل والتعاون

و كتب حسين أميرعبد اللهيان فيما يتعلق بالسياسة الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، على صفحته الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي: أن "السياسة الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم على التفاعل والتعاون البناء".

وتابع: "بالإضافة إلى عامل الجغرافيا وسياسة الجوار والتاريخ والثقافة والدين المشترك، فإن التعاون القائم على هذه العوامل يمكن أن يضمن التنمية الاقتصادية المشتركة والرخاء للدول بالإضافة إلى ضمان السلام والاستقرار والأمن الإقليميين".